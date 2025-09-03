Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, “Hizmet Bizim İşimiz” Dedi

MUSTAFA DEMİR’İN AÇIKLAMALARI

Çeşitli incelemelerde bulunmak için Bingöl’e gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, partililerle bir araya geldi ve önemli açıklamalarda bulundu. Demir, AK Parti’ye katılan il meclis üyelerine rozetlerini taktıktan sonra, Türkiye’nin gelişimi hakkında bilgiler paylaştı.

Türkiye’YE CAĞ ATLATTIK

Demir, “Türkiye’ye çağ atlattık” sözleriyle eski Türkiye ile mevcut durumu karşılaştırdı. “Dönüp baktığımızda 25 yıla sığdırılamayacak, eski Türkiye’nin yüzyıllar boyu yapamadığı hizmetleri, koyamadığı eserleri biz 25 yıla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduk” dedi. Ayrıca, üniversite eğitiminde yaşanan büyük değişimlere de değinen Demir, “Şu anda üniversite öğrenci sayısı ile bizim dönemimizdeki öğrenci sayısında 30 kat fark var” şeklinde konuştu. Öğrencilere sağlanan burs imkanlarından ve gelecekteki beklentilerden de bahsetti.

HİZMETİMİZ GÖNÜL İLİŞKİSİYLE DERİNLEŞİYOR

Demir, yine sözlerine şöyle devam etti: “Bu millete hizmetin en büyük düzeyini biz yapıyoruz. Buna muhaliflerimiz de katılıyorlar. Hizmet üretmenin yanı sıra, milletle gönül bağımızı kurmanın da önemine vurgu yaptı. “Şimdi biz bu hizmetleri yaparken bir şey daha yapıyoruz. Milletimizle bütünleşiyoruz” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Hizmet bizim işimiz, eser üretmek bizim işimiz. Hezimet CHP’nin işi, hasar CHP’nin işi, siyasete gölge düşürmek CHP’nin işi” diyerek siyasi eleştirilerini sürdürdü.