Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, “Şişli Kent Lokantası CHP Tarafından Kapatıldı, Yakında Açılacak” Dedi

AK PARTİ’Lİ DEMİR: “ŞİŞLİ KENT LOKANTASI CHP TARAFINDAN KAPATILDI”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Şişli Kent Lokantası’nın kapatılmasına ilişkin açıklama yaptı. Demir, “Şişli Kent Lokantası bizzat CHP tarafından kapatıldı. Yakın zamanda yeniden hizmete açılacak” dedi.

DEMİR’DEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Demir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, CHP’li Şişli Belediye Başkanı’nın tutuklanmasının ardından atanan kayyum tarafından kapatıldığı iddia edilen Kent Lokantası hakkında bilgi verdi. “Şişli’de yaşananları ve bunun üzerinden atılan iftiraları, yalanları yürütülen algı kampanyasını hayretle ve dikkatlice izliyoruz” ifadelerini kullandı.

“LOKANTA CHP DÖNEMİNDE MALZEME OLMADIĞI İÇİN KAPATILDI”

Demir, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Şişli’de kapanan Kent Lokantası gerçeği şudur: 19 Mart’ta CHP’li Şişli Belediye Başkanı görevdeyken ihale yapmadığı için, dolayısıyla yemek yapacak malzeme olmadığı için bizzat CHP tarafından kapatıldı.”

ŞİŞLİ BELEDİYESİ’NİN AÇIKLAMASINI PAYLAŞTI

Şişli Belediyesi’nin konuyla ilgili açıklamasını da paylaşan Demir, “Sorunun kaynağı ve sebebi CHP Belediyesinin beceriksizliği. Biz AK Parti olarak milletimize yapılan en küçük hizmetin bile sekteye uğramasını istemeyiz. Yakın zamanda Şişli Kent Lokantası yeniden hizmete açılacak” dedi.

“GERÇEK DIŞI ALGI YERİNE HİZMET ODAKLI ÇALIŞILMALI”

Demir sözlerini şöyle tamamladı: “Keşke gerçek dışı algı oluşturmak ve insanları manipüle etmek için harcadığınız zamanı ve milletin kaynağını millete hizmet için harcasaydınız.”