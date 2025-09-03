Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Kaya, “Mazlumların Gözleri Ak Parti’de” dedi. Kırklareli ziyaretinde destekledi. AK Parti 24 yıl önce kuruldu. 7/24 milletin dertleri ile ilgilendik

BAKAN KAYA’DAN KIRKLARELİ ZİYARETİ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kırklareli’nde ‘Türkiye Yüzyılı’ buluşmaları çerçevesinde önemli açıklamalarda bulundu. Kaya, “Balkanlar’dan bütün mazlum coğrafyalara kadar ihtiyaç sahibi mazlum, ezilen tüm halkların gözü Ak Parti’de ve bizi sürekli takip eden bir dünya var, bunu biliyoruz. Yediden yetmişe muazzam bir şekilde hizmet hareketine dönüştürdük ve yorulmuş, tükenmiş, adeta gelecekten umudunu kesmiş milletimize umut olduk” diye konuştu. Kaya’ya Kırklareli ziyaretinde AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam, Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, MKYK ve merkez disiplin kurulu üyeleriyle çok sayıda partili eşlik etti.

KIRKLARELİ’NİN ÖNEMİ

Kaya, gerçekleştirdiği basın açıklamasında, “Kırklareli’nin siyasi hayatımızdaki yeri ayrı. Bizlere karşı misafirperverliği de hep ayrı olmuştur. Bu şehrin bizim için önemi gerçekten büyük” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pınarhisar’daki geçmişine değinerek, “O günlerde; ‘siyasi hayatı bitti, artık muhtar bile olamaz’ denilerek manşetler atılmıştı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı sadece Türkiye’nin lideri değil, dünyanın en saygın liderlerinden bir tanesi” ifadelerini kullandı. Kaya, Kırklareli’ye yaptığı ziyaretin Cumhurbaşkanına destek olmanın bir göstergesi olduğunu belirtti.

GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİ

Kaya, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte siyasi prangayla nasıl mücadele ettiğini bütün Türkiye’nin gördüğünü” belirtti ve “Bu mücadele tabii AK Parti hareketinin ve Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayan milletimizin sayesinde 24 yıldır partimiz güçlenerek yoluna devam ediyor. Bugün Kırklareli ilimizde hep birlikte ‘Güçlü Türkiye’ diyerek Türkiye Yüzyılı buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi. Kaya, bugünkü programda 8 ilçede esnaf ziyaretleri yapacaklarını ve toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek sorunları dinleyeceklerini vurguladı.

AK PARTİ’Yİ GÖZLÜYORLAR

Kaya, AK Parti’nin geçmişteki durumu hakkında bilgi vererek, “24 sene önce kurulduğunda gerçekten dertlerinin altında ezilen bir millet vardı. Milletimiz adeta kendini çaresiz hissediyordu. Türk siyasi hareketinin kendisine adeta çıkış aradığı bir düzlemde AK Parti kuruldu ve Türkiye’nin kronik sorunlarını bir bir çözdük” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “AK Parti bugün sadece Türkiye’deki milyonların umudu değil, sınırların ötesinde de milyonlarca insanın umutla takip ettiği bir siyasi harekettir. Yediden yetmişe muazzam bir şekilde hizmet hareketine dönüştürdük ve milletimize 7/24 esaslı hizmet ederek dertlerine derman olduk” dedi. Kaya, milletle kurdukları sağlam gönül bağı sayesinde 24 yıldır iktidarda olduklarını ve hizmet üretmeye devam ettiklerini açıkladı.