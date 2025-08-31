Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, “Başarılı süreç SABİT.” dedi. Türkiye terörle mücadelesinde başarıyı sürdürüyor. Yalçın, cumhuriyet tarihinde devrim yaşandığını belirtmiştir

BAŞARILI SÜREÇ HIZLA İLERLİYOR

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, “Son derece başarılı bir süreç, son günlerde hızla yürütülüyor. TBMM de bu terörle mücadeleye, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine elinden gelen katkıyı veriyor.” şeklinde bir açıklama yaptı. Partisinin Dede Korkut Parkı’nda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşan Yalçın, ağustos aylarının Türk tarihinde silinemez etkiler bıraktığını ifade etti. Ak Parti’nin 14 Ağustos 2002’de kurulduğunu hatırlatan Yalçın, “Ak Parti’nin 14 Ağustos 2002’de kurulmuş olması, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli olaylarından biri” dedi. Yalçın, bunun yanı sıra, “24 yıl içerisinde Ak Parti hem icraatlarıyla hem de toplumun geneline yaydığı özgürlük ve demokrasi havasıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir devrim yaratmıştır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı’na Yönelik İnisiyatifler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlatmış olduğu bir inisiyatifle Türkiye Yüzyılı’nın ortaya çıktığını belirten Yalçın, “Bu ülkede neredeyse yarım yüzyıldır terörle mücadele ediyoruz. Önemli ekonomik kayıplara uğradık ancak asla yılmadık, Türkiye’yi en zor zamanlarında bile teröre teslim etmedik. Şimdi terörle mücadelenin en başarılı dönemlerinden birini yaşıyoruz.” dedi. Yeniden, “İnşallah, önümüzdeki dönemde Türkiye, gelişmiş ülkeler gibi terörle anılmayan, vatandaşlarının terör endişesi olmadan yaşayabildiği bir ülke konumuna çok kısa süre içerisinde kavuşacaktır.” şeklinde devam etti. Bu sürecin Türkiye’yi dünya için değerli bir ülke konumuna getireceğini sözlerine ekledi.

BİRLİK VE BERABERLİK GÜCÜ

TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Türk milletinin asıl gücünün birlik ve beraberliği olduğunu vurguladı. Dönmez, geçmişte işgalcilere karşı gösterilen direnişin teröre karşı da aynı kararlılıkla sürdüğünü belirtti. “Yıllarca bu milleti yaralayan PKK, artık silah bırakmak zorunda kalmıştır. Türkiye terörle anılan değil, güven, istikrar ve kalkınma ile anılan bir ülke olmuştur.” dedi.

MAZLUMUN YANINDA OLMAK

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan, Gazze’nin yalnız olmadığını belirterek, “Dünyanın gözünü kapattığı bu zulme göz yummayacağız. Tarih boyunca hiç bir zulme boyun eğmemiş bir milletin evlatları olarak, mazlumun yanındayız. Susmayacağız, unutturmayacağız, vazgeçmeyeceğiz.” açıklamasında bulundu.

MUHALEFETİN ÇÖZÜM ÜRETMEMESİ

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Nebi Hatipoğlu, muhalefetin milletin sorunlarına çözüm üretmek yerine koltuk kavgaları ve günü kurtarma hesaplarıyla meşgul olduğunu anlattı. Hatipoğlu, “Bir gün söylediklerini ertesi gün inkâr ediyorlar. Tutarsız, vizyonsuz bir siyaset anlayışı ile ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar.” dedi.

AK PARTİ’NİN KÖKENİ

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, AK Parti’nin milletin içinden doğmuş bir medeniyet ve hizmet hareketi olduğunu dile getirdi. Toplantıya AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya ve teşkilat mensupları da katıldı.