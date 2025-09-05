Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Şehit Ailesini Ziyaret Etti.

ŞEHİT AİLESİ ZİYARETİ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay’da bir şehit ailesiyle buluştu. Yayman, 2007 yılında Şırnak’ta görev yerine intikal ederken tuzaklı mayının patlaması sonucu şehit düşen Piyade Er Süleyman Yılmaz’ın ailesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Terörsüz Türkiye” konulu mektubunu okuyan Yayman, bu mektubu şehidin eşi Ayşegül Yılmaz’a teslim etti. Ardından Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak şehit eşiyle görüşmesini sağladı.

CUMHURBAŞKANI’NDAN DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit eşi Ayşegül Yılmaz ile telefon görüşmesi yaparak ailenin ve çocuklarının durumunu sordu. Erdoğan, şehide bir kez daha Allah’tan rahmet dilerken, Ayşegül Yılmaz’a şu ifadeleri kullandı: “Sevgili Habib’in özellikle komşusu olacağı için, sizler de bir şehit eşi olarak inşallah ebedi alemde sevgili Peygamberimize komşu olacaksınız.” Erdoğan, sohbet esnasında Yılmaz’ın çocuklarının sayısı ve yaşları hakkında da bilgi aldı. Ayşegül Yılmaz, çocukları Mehmet’in 22, 2007 yılında dünyaya gelen Ecenur’un ise 18 yaşında olduğunu açıkladı. Erdoğan’ın 2007’de Hatay’a gelişinde kendilerini evde ziyaret ettiğini belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanına şunları iletti: “Aradığınız için çok memnun olduk. Sizin yanınızdayız, dualarımızdasınız Sayın Cumhurbaşkanım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin.”

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Telefon görüşmesinin ardından Yayman, şehidin emanetlerini ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubunu onlara ulaştırdıklarını aktardı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirme yapan Yayman, “Terörsüz Türkiye’nin hedefi, PKK’nın silahları bırakması ve kendini feshetmesidir. Bu bir devlet politikasıdır, şehitlerimizi rencide edecek, gazilerimizi üzecek hiçbir adım atılmayacaktır” şeklinde konuştu. Ayrıca, şehit ailelerinin daima yanlarında olduklarını belirtti ve Türkiye Yüzyılı’nda kardeşliğin daha da güçleneceğini vurguladı.

HÜKÜMETİN DESTEĞİ

Şehit eşi Ayşegül Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmanın kendisini motive ettiğini ifade etti. “Devletimin yanında olduğunu bilmek bizi gerçekten mutlu ediyor” diyen Yılmaz, sürekli destek hissettiklerini aktardı. Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyleyen Yılmaz, “Bizler yandık, başka aileler yanmasın” diyerek sürecin sona ermesini ümit etti. “Allah Cumhurbaşkanı’mızın yardımcısı olsun, inşallah bu yolda da Rabb’im kolaylıklar verir” ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.