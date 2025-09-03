Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP’nin çelişkisini vurguladı. İnan, gençlerin üniversitelere koştuğunu belirtti. Terörsüz Türkiye hedefimizi sürdürüyoruz. İzmir’deki güzellikleri tanıtmaya kararlıyız. Ak Parti, ülkeye mega projeler kazandırıyor. 2028’de zafer bizde olacak

CHP’NİN DURUMU HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, “CHP’nin bugün rantçıların esir aldığı, dar kadrocu anlayışın pençesinde kıvrandığını dün gece gördük. Yıllarca kendi partilerine emek vermiş isimler bir kalemde, bir saatte, bir gecede siliniyor, yol arkadaşlarını anında kapı önüne koyuyorlar. Dünkü ihraç kararı, aslında CHP’nin içine düştüğü çelişkiyi ortaya koyuyor.” diye konuştu. İnan, Van’daki temasları sırasında Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli konferans salonunda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Bu toprakların tarih boyunca çeşitli imtihanlardan geçtiğini ve terörün karanlık yüzüyle en çok bu coğrafyanın karşı karşıya kaldığını aktaran İnan, ülkenin son dönemde önemli bir sürece girdiğini söyledi.

ÖZGÜRLÜK VURGUSU

İnan, Türkiye’nin istikbal yürüyüşünde bir dönüm noktasını temsil eden bu hayırlı sürece katkı veren herkesin ismini tarihe yazdıracağını vurguladı. “Böylesine önemli bir konuyu gündem dışı konularla yokuşa sürmenin vebali çok ağır olacaktır. Her kim siyasi çıkarları uğruna bunu yaparsa açık söylüyorum, ne bu millet onun yüzüne bakar ne de gelecek nesiller onu affeder.” dedi. “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnan, “Sırtında yumurta küfesi olmayanların, sorumluluk taşımayanların bizim bir gün’den beri sürdürdüğümüz dikkatli, itinalı, fakat bir o kadar da kararlı tavrımızı anlamakta zorlandıklarını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE UMUT OLMAK

İnan, huzur ve güven ortamının sağlandığı Van’ın doğal güzellikleriyle anılması için büyük kararlılık içinde olduklarını belirtti. “Buradaki gençlere kan ve gözyaşı sunan değil, onlara umut olan devletin her türlü imkânını sunan bir anlayışla buraya teşkilatımızı yerleştirdik.” diye konuşan İnan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin 25 bine yakın üniversite öğrencisi olduğunu ve bu yıl 4 bin 738 gencin üniversiteyi tercih ettiğini söyledi. “Bu değişimin adı Terörsüz Türkiye’dir.” diyerek süreç boyunca devletin gençlerin yanında olacağını açıkladı.

CHP’Yİ ELEŞTİRİYOR

İnan, söylemlerinin yanı sıra, CHP ve Genel Başkan Özgür Özel’e de eleştiriler yöneltti. “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, bizim icraatlarımızı, çalışmalarımızı özellikle Van’da yakından takip etmeye devam etsin.” diyen İnan, Özel’in siyasi hamlelerinin özgür bir gündemi olmadığını vurguladı. Ayrıca, “Baba ocağı bugün rantçıların, hırsızların, hizipçilerin elinde büyük bir ocak başına dönüştü.” dedi.

ÜLKENİN GÜZELLİKLERİNE VURGU

İnan, Türkiye’nin özgür bir ülke olduğunu belirterek, Ak Parti’nin sağladığı özgürlüklerin altını çizdi. Ekonomik kalkınma için yapılan mücadelelerin, gençlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. “Herkes emin olsun biz 2028’de yüzde 50’nin üzerine çıkacak bir zafere, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde oyumuzu her geçen gün artırarak ilerliyoruz.” dedi.

Ak Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de “Yurt içinde, yurt dışında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gittiğimiz her tarafta başımız dik, alnımız açık bir şekilde belki son 100 yılda hiç yaşanmamış onurları, gururları yaşıyoruz.” ifadesini kullandı. Ak Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise AK Parti döneminde devrim niteliğinde çalışmalar yapıldığını belirtirken, “Bugün bir rüzgar olduğunu düşünün. Bugün şehrimizin 13 ilçesinde inşallah büyük bir rüzgar estireceğiz.” dedi.

Toplantıya ayrıca çeşitli AK Parti milletvekilleri de katıldı.