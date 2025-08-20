Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP’yi eleştirdi. İzmir’de partisini temsil etti. 2028’de AK Parti kazanacak. İnan, CHP icraat yapmadı dedi. Özgür Özel siyasi rehinedir. İzmir’in sorunlarını hatırlattı

AK PARTİ HİZMET VE MİLLET SİYASETİNİN MARKASI

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, partisinin Bergama İlçe Başkanlığında düzenlediği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. İnan, birkaç hafta önce AK Parti’nin 24. yılını kutladıklarını belirterek, “Partimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hizmet ve millet siyasetinin markasıdır.” dedi. 2025 yılında Ak Parti’nin dünya siyaset sahnesinde sarsılmaz bir marka olarak yoluna devam edeceğini ifade eden İnan, “Bunun en büyük kahramanı, baş aktörü ve kaptanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.” sözlerini kullandı.

MİLLİ İRADENİN TEMSİLCİLERİ

Yerel seçimlerin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen CHP’li belediyelerin Bergama ve diğer illerde herhangi bir icraat gerçekleştiremendiğini belirten İnan, eleştirilerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile devam etti. İnan, “Bugün ana muhalefet partisinin başında bir siyasi rehine var. Adeta bir avuç rantçı, bantçı, hırsızlıktan başka şey bilmeyen şebeke tarafından esir alınmış ana muhalefetin kadroları var. Bu siyasi rehinelerin başında Özgür Özel geliyor.” dedi. Ayrıca, Özel’in tutumunu eleştirerek, kendisinin siyasi rehine olduğunu ifade etti.

İZMİR’İN SORUNLARI ÜZERİNDE DURDU

İnan, CHP’nin demokrasiyi lekeleyen bir kongre düzenlediğini söylerken, millete hizmet etmeyi başaramadıklarını vurguladı. Bergama’ya İZBAN ve diğer yatırımları kazandırmak için çalıştıklarını belirten İnan, CHP yönetimlerinin İzmir’in çöp sorununa odaklanması gerektiğini savundu. “Özel ve çapsız arkadaşlarına ‘gelin ilk önce İzmir’deki çöp sorununu çözün’, ‘İzmir’de her yaz kokan körfezi temizleyin’ diyoruz.” şeklinde konuştu.

CHP MİLLETVEKİLLERİNİN İZMİR’E YAKLAŞIMI

İnan, CHP milletvekillerinin İzmir’i unutmalarını eleştirerek, Cumhur İttifakı milletvekillerinin İzmir’i temsil ettiğini ve CHP’li milletvekillerinin açığını kapattığını dile getirdi. Ayrıca, Bergama Ticaret Odası konferans salonunda muhtarlar ve kurum yöneticileri ile bir araya gelerek koordinasyon toplantısına katılan İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’nın da toplantıda yer aldığını bildirdi.