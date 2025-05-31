İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE KATILIM

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen TÜGVA İzmir İl Temsilciliği’nin 5. Olağan Genel Kurulu’nda gençlerle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. İnan, “Bizim liderimiz her alanda ölçü. Onun bu ülkeye kazandırdıkları tüm kazanımları kalıcı olarak tesis ederek bu mücadeleyi sizler çok daha öteye taşıyacaksınız.” sözleriyle gençlere seslendi. TÜGVA’nın İzmir’de kuruluşunda yer aldığını aktaran İnan, burada yetişen gençlerin, önce ülkesine ardından ümmet coğrafyasına önemli hizmetler sunacağına inandığını belirtti.

KÜLTÜREL HEGEMONYANIN ELEŞTİRİSİ

İnan, geçtiğimiz günlerde “sözde bir sanatçının” kendilerini kastederek, “Sağ bunca zaman uğraştı kültürel hegemonyayı kuramadı” dediğini hatırlatarak, “İsmini anmak istemiyorum bir sanatçı. Her zaman millete tepeden baktılar. Siz son 50 yılda belki bu ülkede sözde kültürel hegemonik güç olduğunuzu varsayabilirsiniz ama unutmayın biz bin yıllık medeniyetiyiz ve o medeniyetin çocuklarıyız. Biz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ayasofya’yı açtık.” şeklinde yorumda bulundu. İnan, gençlerin Türkiye’nin yeniden inşasında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

YENİ FİKİRLER VE ADIMLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye’nin yeniden inşasında gençlerin pozisyonunun kritik olduğu üzerinde duran İnan, “Artık fikir dönüşümünde de cesur adımlar atacağız. Bunun için öz güvenimiz, birikimimiz tam.” dedi. Örneğin, gençlerin “Nehirden denize özgür Filistin için Galata’daydınız” diyerek insanlığın onurunu yüceltmeye çalıştıklarını belirtti. Ancak bazı kesimlerin rantçıları aklamak için uğraştığını ifade etti. İnan, “O nedenle aramızdaki farkı büyük bir öz güvenle aynı liderimiz Recep Tayyip Erdoğan gibi taşıyacaksınız.” ifadesini kullandı.

GENÇLİĞİN ÖNEMİ

İnan, İzmir’de gençlik çalışmalarının zorluğunu bildiğini aktararak, yapılan katkıların ne kadar önemli olduğunu vurguladı. İzmir Valisi Süleyman Elban da Türk milletinin tarihe yön verdiğini ve İslam’ın bayraktarlığını yaptığını belirtti. Elban, “Ne zaman ki Fatih’in nesli ortaya çıkmış, Osmanlı 3 kıtada cihan hakimiyetini elde etmiştir.” sözleriyle gençliğin önemini pekiştirdi. Ayrıca, Hamza Dağ, gençlerin çalışmalarının değerli olduğunu dile getirdi.

GENEL KURULUN SONUCU

TÜGVA İl Temsilcisi Yiğit Aslanata da gençler olarak çok önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Genel kurula, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve birçok davetli ile öğrenciler katıldı. Genel kurulda mevcut başkan Yiğit Aslanata yeniden seçildi.