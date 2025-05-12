Ak Parti Genel Sekreteri İnan Açıklama Yaptı

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ’NDEN AÇIKLAMALAR

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, terör örgütü PKK’nın feshi ve bunun sonucunda bölgede yaşanan değişiklikler hakkında daha fazla bilgi verdi. İnan, terörün sona ermesi sürecinin ülkenin bölgedeki stratejik rolünü bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade ederek, “Şimdi iç cepheyi daha da güçlendirme zamanı. Birlik beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek için her zamankinden çok işimiz var” dedi.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN YENİ BİR SAYFA

İnan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, PKK’nın silah bırakma ve fesih kararıyla ilgili önemli detaylar paylaştı. “Bugün günlerden Terörsüz Türkiye hedefimiz için yeni bir sayfa. Bugün bu ülkenin gençleri için asilce ve feraset dolu bir ‘devrimsel gelişme’ daha hayata geçirilmiştir” diye belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu kararlılığı önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. İnan, “Kendilerine bu ülkenin gençleri ve geleceği adına çok minnettarız” diye ekledi.