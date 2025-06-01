Ak Parti Genel Sekreteri İnan, “Liderimiz Her Alanda Ölçü.” dedi. Gençlerin mücadeleyi ileri taşıyacağını vurguladı

GENÇLERİN ROLÜNÜ VURGULADI

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, “Bizim liderimiz her alanda ölçü. Onun bu ülkeye kazandırdıkları tüm kazanımları kalıcı olarak tesis ederek bu mücadeleyi sizler çok daha öteye taşıyacaksınız.” diye belirtti. İnan, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan TÜGVA İzmir İl Temsilciliği’nin 5. Olağan Genel Kurulu’nda gençlerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. İnan, TÜGVA’nın İzmir’de kuruluşunda yer aldığını ve TÜGVA’da yetişen gençlerin, hem siyasete hem de bürokraside ülkesine ardından da ümmet coğrafyasına büyük hizmetler yapacağına inandığını iletti.

KÜLTÜREL HEGEMONYAYA CEVAP VERDİ

Geçtiğimiz günlerde “sözde bir sanatçının” kendilerini kastederek, “Sağ bunca zaman uğraştı kültürel hegemonyayı kuramadı” sözlerine karşılık veren İnan, “İsmini anmak istemiyorum bir sanatçı. Her zaman millete tepeden baktılar. Siz son 50 yılda belki bu ülkede sözde kültürel hegomonik güç olduğunuzu varsayabilirsiniz ama unutmayın biz bin yıllık medeniyetiyiz ve o medeniyetin çocuklarıyız. Biz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ayasofya’yı açtık. Siz orada 3 kuruşluk kurmuş olduğunuz kültürel hegemonya düzenlerden ancak kazandığınız milyonları, milyarları konuşursunuz.” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye’nin yeniden inşasında gençlerin kritik bir görev üstlendiğini belirtti.

ÖZGÜVEN VE BİRLİK VURGUSU

İnan, “Artık fikir dönüşümünde de cesur adımlar atacağız. Bunun için öz güvenimiz, birikimimiz tam.” diyerek gençlerin başarılarından örnekler verdi. “Bakın siz burada Yiğit (Aslanata) başkanımızın da öncülüğünde İzmir’den Galata’ya gittiniz değil mi? Galata’da vardınız. Ne diyor orada? ‘Nehirden denize özgür Filistin için Galata’daydınız’. Ama burada bazıları geçtiğimiz haftalarda siz Galata’da insanlığın onurunu yüceltirken, ölen çocukları savunurken birileri de İzmir’de rantçıları, bantçıları aklamak için uğraşıyordu. Bizim aramızdaki fark bu.” diyerek, liderlerinin kendilerine kaynak sağladığını dile getirdi. “Onun bu ülkeye kazandırdıkları tüm kazanımları kalıcı olarak tesis ederek bu mücadeleyi sizler çok daha öteye taşıyacaksınız.” ifadelerini kullandı.

GENÇLİĞE YAPILDIĞI KATKILAR

İnan, İzmir’de gençlik çalışmasının zorluğunu bildiğini ve bu çalışmaların önemine dikkat çekti. İzmir Valisi Süleyman Elban da gençliğin potansiyeline vurgu yaparak, Türk milletinin tarihe yön verdiğini ve İslam’ın bayraktarlığını yaptığını söyledi. “Gençlik ne kadar iyi yetişirse ve inançlı olursa o milletin o zaman devletini, milletini belli yerlere taşıdığını aktardı. Elban, Fatih’in neslinin önemine dikkat çekerek, “Osmanlı 3 kıtada cihan hakimiyetini elde etmiş. Ne zaman Asım’ın nesli ayağa kalkmış, 7 düvele karşı bu ülkeyi düşmandan kurtarmış,” dedi.

GENEL KURULDA YENİDEN SEÇİLDİ

Ak Parti MKYK üyesi Hamza Dağ ise gençliğin çalışmalarının değerli olduğuna işaret etti. TÜGVA İl Temsilcisi Yiğit Aslanata, gençler olarak önemli projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Genel kurulda; AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve çok sayıda davetli ile öğrencilerin katıldığı etkinlikte, mevcut başkan TÜGVA İl Temsilcisi Yiğit Aslanata yeniden seçildi.