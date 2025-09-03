Ak Parti Genel Sekreteri İnan, Van’da konuştu. Türkiye Buluşmaları’ programı başarıyla gerçekleştirildi. Terörsüz Türkiye hedefimizde kararlıyız. Geleceğimize ümit dolu bakıyoruz. Büyük Türkiye’ye birlikte ulaşacağız. İnan, liderimizin vizyonunu vurguladı

PARTİ PROGRAMINA KATILIM

Ak Parti Genel Sekteri Eyyüp Kadir İnan, ‘Türkiye Buluşmaları’ programı çerçevesinde Van’a düzenlediği ziyarette önemli açıklamalarda bulundu. İnan, “Bir zamanlar ‘çıkılamaz’ denilen sınır hattında, bugün Türk bayrağı en yüksek gururla dalgalanıyor. Buradan Van’dan yükselen ses, sadece bu şehre değil, tüm Türkiye’ye umut veriyor. Biz kararlıyız, milletimiz yanımızda, liderimiz yanımızda. Sizler için, evlatlarımız için, gençlerimiz için, kadınlarımız için, bizim ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimizde başarılı olmaktan başka bir yol yok” şeklinde konuştu.

MİGA PROJELER VE BAŞARILAR

Eyyüp Kadir İnan, partisinin ‘Türkiye Buluşmaları’ programı kapsamında Van’a geldi. Burada düzenlenen kahvaltı programına AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İl Başkanı Abdulahad Arvas da katıldı. Kahvaltının ardından yapılan basın toplantısında İnan, AK Parti’nin 3 Kasım 2002’den bugüne kadar pek çok mega projeyi hayata geçirdiğini belirtti. “Bizler, 70 yılda yapılamayan icraatları 20 yıla sığdırdık” diyerek sözlerine devam etti. İnan, “Cumhuriyetimizin birinci yüzyılını geride bıraktık ve ikinci yüzyılına girerken, bu dönemi şahlanış dönemi olarak ifade ediyoruz. Bu şahlanışı siz Vanlı kardeşlerimizle din, dil, ırk, köken ayırmadan 86 milyon vatandaşımızın tümüyle birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

İnan, bugüne kadar elde edilen başarıların güçlü kadroların özverili çalışmaları sayesinde mümkün olduğunu vurgulayarak, “TBMM’nin tatil olduğu bir dönemde AK Parti’miz tüm milletvekilleriyle sahada. Bizim liderimiz her bir teşkilat mensubuna ‘Önce milleti dinleyin, sonra çözüm üretin’ diye talimat verdi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin istikrarsızlık kuşağıyla çevrelenmeye çalışıldığını da belirterek, “Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli noktalarından biri terörsüz bir ülke vizyonudur. Yakın zamanda ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili ülkemizde yepyeni bir sayfa açıldı” şeklinde konuştu.

GÜVENDE ÜMİT VURGUSU

İnan, “Bugün, geleceğimize düne göre daha ümitli bakıyoruz. Terörsüz Van hedefliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefliyoruz. Terörsüz bir coğrafya hedefliyoruz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.