Ak Parti Genel Sekreteri İnan, Yüz yılı belirtti. Terörsüz Türkiye sağlamak hedefindeyiz. Türkiye’nin güçlü olması gerekiyor. Van, vizyonumuzu paylaşıyor. Geleceğimiz için kararlıyız. Biz birlikte başaracağız

DAĞLARDAKİ MİLLİ YATIRIMLAR VE TÜRK BAYRAĞI

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, daha önce ulaşılması zor olan dağlarda Türk milletinin yatırımlarının artış gösterdiğini ifade etti. İnan, “Bir zamanlar ‘çıkılamaz’ denilen sınır hattında, bugün Türk bayrağı en yüksek gururla dalgalanıyor” dedi. AK Parti’nin “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programı çerçevesinde Van’a gelen İnan, burada parti yöneticileriyle bir araya geldi. Sonrasında basın mensuplarına yapılan değerlendirmelerde Türkiye Yüzyılı’nın yalnızca siyasi bir slogan olmadığını vurguladı.

VAN’IN ÖNEMİ VE TÜRKİYE YÜZYILI

İnan, Türkiye Yüzyılı’nın, Van’ın sokaklarında çocukların güvenle oynayabilmesi ve gençlerin umut bulabilmesi anlamına geldiğini belirtti. “Biz buradayız. Çünkü Van, bu vizyonun en önemli şehirlerinden birisidir” diyen İnan, Türkiye’nin ikinci yüzyılına girerken ana hedeflerinin büyük ve güçlü bir Türkiye vizyonunu hayata geçirmek olduğunu dile getirdi. Bu çerçevede gerçekleştirdikleri Türkiye Yüzyılı buluşmaları ile terörsüz Türkiye süreci de dahil olmak üzere eğitim, sosyal, ekonomik ve enerji alanındaki projeleri halka anlatmayı amaçladıklarını ifade etti. İnan, “Vanlı kardeşlerimizle, din, dil, ırk, köken ayırmadan tüm 86 milyon vatandaşımızın birlikte gerçekleştireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye’ye birlikte kavuşacağız” dedi.

İSTİKRAR VE BARIŞ VURGUSU

İnan, Türkiye’nin istikrarsızlık kuşağı ile çevrelenmeye çalışıldığını belitti. “Gazze’deki soykırımın failleri ülkemize yönelik niyetlerini gizleme gereği dahi duymuyor” şeklinde konuşan İnan, ülke içindeki zayıflatma ve dışarıdaki hırpalama hedeflerine karşı kararlılıklarını ortaya koyduklarını ifade etti. “Sınırlarımızın içiyle birlikte ötesinde de bir barış, güvenlik ve istikrar kuşağı kurmakta kararlıyız” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Eyyüp Kadir İnan, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunun en önemli noktalarından birinin terörsüz bir ülke olduğu belirtti. “Yakın zamanda terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizde yepyeni bir sayfa açıldı. Hep birlikte bu dönüm noktasına şahitlik ediyoruz” diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yıllardır üzerinde durduğu davanın yükünü taşıdığını açıkladı. İnan, “Bir zamanlar ‘girilemez’ denilen dağlarda artık milli yatırımlar yükseliyor. Bugün, geleceğimize düne göre daha ümitli bakıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefliyoruz” diyerek, bu hedefler için geldiğini ve halkı dinlemeye hazır olduğunu ifade etti.