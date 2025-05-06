Ak Parti Gider, Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ GİDER’DEN ESNAF ZİYARETLERİ

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Yenice ve Çan ilçelerinde esnaf ziyaretleri yaptı. İlk olarak Yenice ilçesine bağlı Kalkım Beldesi’ne giden Gider, buradaki esnafı ziyaret ederek, Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik ile birlikte sohbet etti. Gider, yürütülen projelerle ilgili bilgi verirken, vatandaşların ve esnafın taleplerini dinleme fırsatı buldu. Gider, “Biz daima esnafımızın yanında olacağız. Bugün de Kalkımlı esnafımızın istek ve önerilerini dinleyip birlikte keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu. Ziyaretin ardından Başkan Çelik, Gider’e teşekkürlerini sundu.

ÇAN İLÇESİNDEKİ ESNAFLARA TEŞEKKÜR

Gider, Çan ilçesinde de çeşitli incelemelerde bulundu ve AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan ile beraber esnafı ziyaret etti. Yeni işletme açan esnafa “hayırlı olsun” dileklerini ileten Gider, “Esnafımız samimi insanlardır, esnaf ziyaretlerinde hoş sohbetler olur. Bizleri güler yüzle karşılayıp ağırlayan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Çanakkale için gece gündüz, uzak yakın demeden çalışmaya, vatandaşlarımızın ve esnafımızın derdiyle dertlenmeye devam edeceğiz.” dedi.