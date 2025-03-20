AK Parti ‘Gönül Sofraları’ Etkinliği Devam Ediyor

GÖNÜL SOFRALARI ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Bilecik AK Parti İl Teşkilatı, Ramazan ayı münasebetiyle düzenlediği ‘Gönül Sofraları’ etkinliklerine ailelerle buluşarak devam ediyor. Bu etkinlikler sayesinde birçok aileyle bir araya gelen teşkilat, sıcak bir sofrada hem halkın sıkıntılarını dinliyor, hem de Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatıyor.

RAMAZAN RUHUDA BULUŞMA FIRSATI

‘Gönül Sofraları’ etkinliği, AK Parti İl Teşkilatı’nın birçok hane ile bir araya gelmesini sağlıyor. Bu etkinlik, halkla daha yakın ilişkiler kurma ve dayanışmanın temeli olan Ramazan ruhunu hissettirme amacı taşıyor. Teşkilat, ev ziyaretleri ile bu birlikteliği güçlendirirken, halkın beklentilerini de gözlemleme fırsatı buluyor.