Ak Parti, Gücünü Artırmaya Devam Ediyor

AK PARTİ’YE YENİ BELEDİYE BAŞKANLARI KATILDI

Türk siyasetinde dinamik günler yaşanırken, Ak Parti, yeni katılımlarla gücünü artırma yolunda ilerliyor. Geçtiğimiz günlerde 24. kuruluş yıl dönümünü kutlayan parti, bu özel günde adeta bir gövde gösterisi yaparak dikkatleri üzerine çekti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da yer aldığı farklı il ve partilerden toplamda 9 belediye başkanı, AK Parti saflarına katıldı.

BELEDİYE BAŞKANLARININ KAYNAKLARI

31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek yerel seçimlerin ardından, aralarında CHP, DEM Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve bağımsız isimlerin bulunduğu 56 belediye başkanı AK Parti’ye geçiş yaptı. Bu geçişler arasında 24 başkan Yeniden Refah Partisi’nden, 14’ü bağımsız olarak, 7’si CHP, 7’si İYİ Parti, 1’i Saadet Partisi, 1’i DEM Parti ve 1’i DEVA Partisi’nden oluşuyor. Katılımlar Türkiye’nin yedi bölgesine yayılarak büyük bir etki yarattı.

KATILIMLARIN GENEL DAĞILIMI

Türkiye’nin çok sayıda ilinden belediye başkanları AK Parti’ye katıldı. Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elazığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak’tan gelen birçok belediye başkanı, bu süreçte AK Parti ailesine dahil oldu.