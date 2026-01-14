AK Parti Gündeminde Yasa Dışı Bahis Mücadelesi

Sanal kumar tehdidi devam ediyor

Aile yapısını zedeleyen, toplumun çeşitli kesimlerini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar uygulamaları, kamu düzenini tehdit etmekle kalmayıp kayıt dışı ekonominin de yayılmasına sebep oluyor. Suç gelirlerinin aklanmasına olanak tanıyan bu faaliyetlerle daha etkin bir şekilde mücadele yürütmek adına çalışmalar sürdürülüyor.

YASADIŞI BAHİSLE MÜCADELE GÜNDEMDE

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala’nın başkanlığında gerçekleştirilen strateji toplantısında, “yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele” konuları üzerinde duruldu. Toplantıda, mevcut yasal düzenlemeler ve cezai yaptırımların caydırıcılığı yeniden değerlendirildi. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve medyada yer alan haberler dikkate alınarak, bu alanda yapılan çalışmaların hızlandırıldığı öğrenildi.

DENETİM MEKANİZMALARI GÜÇLENDİRİLECEK

Bu kapsamda, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve cezaların artırılması için yeni tedbirlerin alınacağı belirtiliyor.