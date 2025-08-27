Ak Parti Hedefi Milletin Refahı

CHP’NİN HİZMET YAKLAŞIMI

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, CHP’nin belediyecilik anlayışını eleştirerek, “Biz hizmet belediyeciliği yaparız. Onlar hezimet belediyeciliği yapar. Biz eser belediyeciliği yaparız. Onlar hasar belediyeciliği yapar. Biz yaparız, onlar eline geçirdiğinde bozar.” ifadesini kullandı. Demir, bu açıklamayı AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı’nda gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptı. Toplantıda, siyasetteki asıl amaçlarının milletin refahı ve mutluluğuna katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİ

Demir, AK Parti’nin büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için halk tarafından kurulduğunu vurguladı. Hiçbir belediye başkanının yetersiz kaldığına dair bir eleştiri ile karşılaşmadığını söyleyen Demir, “Bundan sonraki hedefimiz ve mottomuz insanla bütünleşen, milletle bütünleşen bir belediyecilik.” dedi. CHP zihniyetinin hizmete yönelik niyetinin olmadığını belirten Demir, “Bunların kafalarında, düşüncelerinde bu millet yok. Önce milleti önemseyeceksin. Önce milleti merkeze alacaksın, ondan sonra hizmet edeceksin.” şeklinde konuştu.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN YAKLAŞIMI

Demir, Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik” sözünü hatırlatarak, AK Parti ile CHP arasındaki farkı vurguladı. Türkiye’nin yüzyılının inşası için 2028’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar seçilebilmesi adına büyük çaba göstereceklerini söyledi. Demir, “Bırakın cumhuriyet tarihinde, dünya demokrasi tarihinde seçime gideceksiniz ve 23 yıl kesintisiz iktidar olacaksınız. Bunun Recep Tayyip Erdoğan’dan başka örneği yok.” dedi.

İNSANA YATIRIM YAPACAĞIZ

Demir, AK Parti denildiğinde insanların “Hakikaten acımızı paylaşıyorlar. Sevincimiz olduğunda yanı başımızda sevincimizi arttırıyorlar.” düşüncesinin hakim olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, insanı öncelik haline getireceklerini, ülkenin geleceği ve bekası için çalışacaklarını sözlerine ekledi. Toplantıya, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Sait Kirazoğlu ve partililer katıldı.