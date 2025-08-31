AK Parti Hedefi Terörsüz Türkiye

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AMACI

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri’de düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılarak yaptığı konuşmada, “Terörsüz Türkiye’yi inşa etmek için yapılan hiçbir şey pazarlık değildir, taviz değildir.” dedi. Elitaş, 24 yıl boyunca bir dava için mücadele ettiklerini ve partilerinin gerçekleştirdiği projeleri anlattı. Binlerce kilometrelik kara yolu, demir yolu, hızlı tren, havaalanları, üniversiteler ve şehir hastaneleri gibi önemli altyapıları hayata geçirdiklerini belirtti.

PEKİ HUZUR NASIL SAĞLANACAK?

Terörsüz Türkiye sürecine vurgu yapan Elitaş, bu durumun, Türkiye Yüzyılı’nı inşası için olmazsa olmaz bir şart olduğunu ifade etti. “İnşallah yapılan faaliyetlerin, komisyonun yaptığı gayretlerin sükunet ve sabırla takip edilerek, bizi tahrik etmeye çalışanların hiçbirinin tahrikine kulak asmadan ‘Terörsüz Türkiye’yi ortaya çıkarabilmek için AK Parti teşkilatlarının üzerine düşeni yapacağına inanıyorum.” diyerek, party’nin bu hedefe ulaşacağına duyduğu güveni dile getirdi.

ANA MUHALEFETE AĞIR ELEŞTİRİLER

Elitaş, ana muhalefet partisi hakkında da sert eleştirilerde bulundu. Baklava kutusuyla para taşıyan kişilerin durumuna dikkat çekerek, “İnanın onlar bunları yaparken, bunu yok saymaya çalışırken, bu milletin bir evladı olarak ana muhalefet partisinin içinde bulunduğu durumun hazin halini gördükçe gerçekten çok üzülüyorum.” dedi. Hırsızlıkla ve yolsuzlukla mücadele edilmeye çalışıldığını vurgulayan Elitaş, böyle bir partinin ana muhalefet olamayacağını savundu.

TERÖRÜN MALIYETİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş de “Terörsüz Türkiye” hedefine değinerek, 40 yıllık terörün ülkeye maliyetinin 2 trilyon dolar olduğunu açıkladı. “Geldiğimiz noktada ya silah bırakırlar, ya silah bırakırlar. Bırakmadıkları noktada bizim terörle mücadelemiz asla ara vermiş değil.” diyen Büyükgümüş, “İnşallah ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimizi de Allah’ın izniyle başaracağız.” ifadelerini kullandı. Yılda 50 milyar dolarlık bir kaynağın terörden dolayı kullanılamadığını belirten Büyükgümüş, terör sorununu çözdüklerinde, esnafından işçisine, emeklisinden öğrencisine kadar toplumun tüm kesimlerinin yararlanabileceği yeni bir geleceği inşa edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan teşkilat üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.