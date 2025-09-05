Ak Parti Heyeti Bakanları Ziyaret Etti

AK PARTİ HEYETİ BAKANLARI ZİYARET ETTİ

Ak Parti Karabük Milletvekilleri, belediye başkanı ve teşkilat üyelerinden oluşan bir heyet, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ediyor. Ak Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, heyet AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen’den oluşuyor.

ULAŞIM ALTYAPISI PROJELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

İlk olarak Bakan Uraloğlu ile bir araya gelen heyet, Karabük’ün ulaşım altyapısına dair devam eden ve gelecekteki projeleri masaya yatırıyor. Açıklamada, Gar Sahası Projesi ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak Lojistik Merkezi’nin kurulumu ve diğer ulaştırma konularındaki çabaların görüşüldüğü ifade ediliyor.

BİR DİĞER GÖRÜŞME KURUM İLE YAPILDI

Heyet, daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından kabul ediliyor. Burada, Karabük’ün ulaşım ağının güçlendirilmesi, demiryolu ve karayolu yatırımlarının hızlandırılması ile lojistik merkezinin kurulması gibi konular üzerinde istişarelerde bulunuluyor.