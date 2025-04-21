Ak Parti Heyeti, Geçmiş Olsun Diledi

ZİYARETİN AMACI

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ve yönetim kurulu üyeleri, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in kalp rahatsızlığı nedeniyle DEM Parti Van İl Başkanlığına giderek “geçmiş olsun” dileklerini iletti. AK Parti İl Başkanlığından gelen yazılı açıklamada, Arvas ve ekibinin ziyareti detaylandırıldı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

DEM Parti yetkilileri tarafından karşılanan Arvas ve beraberindekiler, Önder’in geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası yapılan ameliyat nedeniyle hastanede süren tedavisi için “geçmiş olsun” dileklerini iletti. Ziyarette Arvas, “Biz kapımızı da gönlümüzü de herkese açtık. İsteriz ki bu şehirde yaşayan herkes de kapısını, gönlünü herkese aralasın ve bu kenti yaşanabilir kılsın.” diye konuştu. Arvas, şehirde barış, huzur ve güven ortamı sağlama sorumluluğunun önemine vurgu yaptı.

SİYASETTE BİRLİK VURGUSU

Sözlerinin devamında, Arvas, “Siyaset bir yarış, memlekete hizmet etme meselesidir. Hepimiz şehrimizin hizmetine talibiz ve bu süreçleri güven içinde geçirmeliyiz. Biz bugün dostane bir şekilde elimizi uzatıyor, şehrimizin ve gençlerimizin geleceği için sorunsuz bir yol izleyelim ve hangi siyasi parti olursa olsun, şehrimize birlikte hizmet edelim diyoruz.” ifadelerini kullandı. DEM Parti İl Başkanlığı yöneticileri de, Önder’in yaşadığı rahatsızlıktan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, Arvas ve heyetin ziyaretine duydukları memnuniyeti dile getirdiler.