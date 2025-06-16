Ak Parti Heyeti Köy Ziyareti Gerçekleştirdi

KÖY ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİ

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde çeşitli köyleri ziyaret etti. Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile birlikte Hasankeyf’e bağlı Demirbilek, Urganlı ve Kılıç köyleri ile Gercüş’te bulunan Vergili, Ulaş, Koçak ve Yamanlar köylerini gezdi. Ziyaretler sırasında muhtarlar ve köy sakinleriyle bir araya gelen Nasıroğlu ve Şansi, onların taleplerini ve sorunlarını dinleyerek bilgi aldı.

SORUNLAR YERİNDE TESPİT EDİLDİ

Ziyaret sırasında Nasıroğlu, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ettiklerini belirtti. Batman’ın sadece merkezi alanlarına değil, en uzak köşelerine kadar hizmet ulaştırma çabası içinde olduklarını ifade eden Nasıroğlu, “Vatandaşımızla doğrudan temas kurarak taleplerini dinliyor, çözüm için çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.