Haberler

Ak Parti Hizmette En İyi

ÇEŞİTLİ TEMASLAR İÇİN BİNGÖL’DE

Çeşitli temaslarda bulunmak için Bingöl’e giden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, partililerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Demir, açıklamalarının ardından AK Parti’ye katılan il meclis üyelerine rozetlerini takmayı da ihmal etmedi.

TÜRKİYE’YE ÇAĞ ATLATTIK

Demir, “Türkiye’ye çağ atlattık” diyerek, geçmişte yaşanan sorunları ve gelişmeleri anlatmaya başladı. 25 yıl süresince, Cumhurbaşkanı liderliğinde yapılan hizmetlerin eski Türkiye’de yıllarca gerçekleştirilemediğini belirtti. “Olağanüstü gayret, vizyonel bakış ve bu ülkeye olan sevdamızla hiçbir ülkede mukayese edilemeyecek inanılmaz işler yaptık” diyerek, hizmetlerin ne denli önemli olduğunu vurguladı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DESTEK

Demir, eğitim alanındaki gelişmelere de dikkat çekti. Üniversiteye giden öğrencilerin sayısının 30 kat arttığını belirterek, “Şu anda üniversite öğrencilerimizin müracaatlarının yüzde 98’inin karşılandığı bir ülkede yaşıyoruz. Bir Recep Tayyip Erdoğan ülkesinde yaşıyoruz” dedi. Ayrıca, burs almanın daha fazla öğrenciye ulaştığını ve şartları müsait olmayan öğrencilere de kredi verildiğini ifade etti.

MİLLETE HİZMETİN TEMELİ

Demir, “Bu millete hizmetin en büyük düzeyini biz yapıyoruz” diyerek, muhalefet bile olsa bu hizmetlerin kabul edildiğini belirtti. Ayrıca, “Milletimizle bütünleşiyoruz” vurgusunu yaparak, gönül ve muhabbet ilişkilerinin hizmetlerin daha etkili hale gelmesi için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kahramanmaraş’ta 17 Zanlı Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 17 kişi tutuklanırken, 193 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız silah ve tarihi eserler ele geçirildi.
Haberler

Sinopsor, Orduspor 1967’ye Yenildi

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Sinopsor, Orduspor 1967'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti. Gol atıp takımına katkıda bulunanlar Ali ve Alim oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.