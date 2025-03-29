AK Parti İftarı Anlam Dolu Buluşmaya Sahne Oldu

Vefa İftarı Programı Gerçekleşti

Ak Parti’nin organizasyonu ile düzenlenen ‘Vefa İftarı’ programı, Ramazan ayının son iftar akşamında anlam dolu bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ile birlikte AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve pek çok siyasi üye katıldı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Etkinlikte söz alan AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, “Genel Başkan Yardımcımız ve Milletvekilimizin katılımıyla dünden bugüne teşkilatımızda görev yapmış teşkilat üyelerimizle, dava arkadaşlarımızla ‘Vefa ve Kardeşlik İftarında’ bir araya geldik. Ramazan-ı Şerif’in manevi ikliminde; yol arkadaşlarımız ile bir ve beraber olmanın, aynı sofrayı paylaşmanın bereketini yaşadık. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin” şeklinde açıklamalarda bulundu. Program, teşkilat üyelerinin bir araya gelerek dayanışma ve kardeşlik mesajını verdiği bir ortamda gerçekleşti.

Geçmişe Saygı ve Onurlandırma

Ramazan ayının ruhuna uygun bir atmosferde gerçekleştirilen iftar, AK Parti’nin birlik ve beraberlik mesajını pekiştirirken, aynı zamanda geçmişten bugüne teşkilatta görev almış üyeleri onurlandırdı. Vefa İftarı programı, yerel teşkilat üyelerinin geniş katılımıyla sona erdi.