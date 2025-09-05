Ak Parti İhtiyaç Sahibi Çocuklara Yardımda Bulundu

KIRTASİYE DESTEĞİ İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA ULAŞTI

Ak Parti Gaziantep İl Başkanlığı, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye desteği sağladı. İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yetersiz imkanlara sahip öğrencilere çanta, defter, kalem ve diğer kırtasiye malzemeleri teslim edildi.

EĞİTİME YAPILAN YATIRIMLAR ÖNEMLİDİR

Açıklamada yer alan ifadelere göre, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, “Hiçbir öğrencinin okula eksiklerle başlamasına gönlümüz razı olmuyor” dedi. Gül, bu kapsamda devlet ve milletin iş birliği yaparak, geleceğin teminatı olan çocuklara destek sağlamak için seferber olduğunu belirtti.

VATANDAŞLA BİR ARAYA GELDİ

Ayrıca, programın sonunda AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, il başkanlığında düzenlenen “Açık Kapı Hasbihal” programında vatandaşlarla bir araya geldi. Bu etkinlikte Bozatlı, halkın taleplerini dinleyerek sorunlarına çözüm arayışında bulundu.