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Ak Parti İl Başkanı’ndan İftar Açıklaması

İFTAR ÇADIRINDA KATILIM YOĞUN OLDU

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar çadırında binlerce vatandaşı misafir ettiklerini açıkladı. Albayrak, Ramazan’ın başlangıcından bu yana Eskişehir’de kurulan iftar çadırında halkla bir araya geldiklerini söyledi.

DAYANIŞMA ÖN PLANDA OLDU

Son olarak, Alperenler ve Eskişehirspor taraftarlarının katıldığı iftar sofrasında dayanışmanın ön planda olduğu ifade edildi. Albayrak, iftar çadırında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletirken, katılan vatandaşlara da şükranlarını sundu.

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