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AK Parti İl Koordinatörü Kütahya’ya Geldi

MEHMET ALİ OKUR KÜTAHYA’DA TEŞKİLAT ZİYARETİ YAPTI

Ak Parti Genel Merkez Teşkilat İl Koordinatörü Mehmet Ali Okur, ilçe teşkilatlarını ziyaret etmek amacıyla Kütahya’ya geldi. Ziyaret sırasında teşkilat çalışmaları detaylı bir şekilde değerlendirildi, çeşitli istişareler yapıldı ve Dumlupınar ilçesi de ziyaret edildi. Okur’u, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Fatih Oruç, İl Teşkilat Başkanı Kemal Kırbıyık ve Yerel Yönetimler Başkanı Osman Zeybek karşıladı.

TEŞKİLATIN MOTİVASYONUNA OLUMLU KATKI

İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, yaptığı açıklamada, “Teşkilat çalışmalarımıza katkı sağlayan bu anlamlı ziyaret için Genel Merkez Koordinatörümüz Sayın Mehmet Ali Okur’a teşekkür ediyoruz” dedi. Ziyaretin, teşkilatın çalışma motivasyonunu artırdığı ve saha faaliyetlerine olumlu katkı sağladığı vurgulandı.

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