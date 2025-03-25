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AK Parti İlçe Başkanı Trafik Kazasında Öldü

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDEN İLÇE BAŞKANI

Bolu’da, otomobiliyle tırın dorsesine çarpan AK Parti Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde, Köroğlu Rampası bölgesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çongar idaresindeki 14 KJ 700 plakalı otomobil, önünde giden G.K. yönetimindeki 51 ABC 707 plakalı tıra çarptı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine hızlıca sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kazanın yaşandığı bölgeye sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan Çongar, kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye götürüldü. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Çongar hayatını kaybetti.

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