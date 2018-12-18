AK Parti ile MHP ortak miting yapacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yerel seçimlere dair konuştu ve Milliyetçi Hareket Partisi ile ortak miting yapılabileceğini söyledi.

CNN Türk’te Dicle Canova’nın sorularını cevaplayan Kurtulmuş şunları söyledi:

Suriye’nin toprak bütünlüğü Irak’ta olduğu gibi bir parçalanma içinden olmadan bu süreçten çıkmalı.

Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin vermeyecektir.

Suriye’nin kuzeyinde burada terör örgütlerinin yerleşmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bunlar bizim için kırmızı çizgimizdir. Bu çerçevede Fırat’ın doğusunu değerlendiriyoruz.

Jeffrey’in açıklamaları kabul edilemez. ABD’nin herhangi bir yetkilisinin bu konuyu söylemesi kabul edilemez. ve bu dostluk ilişkisine sığacak bir şey değildir. bu açıklamalar Türkiye’yi bağlamaz. bizim için milli birliğimiz milli bekamız Ortadoğu’daki haritaların olduğu gibi kalmasından yanadır. ABD ulusal çıkarları ise bu ülkelerin daha çok bölünmesi ve parçalanmasıdır.

ABD’lilerin mantıklı düşünerek üç beş tane militanla işbirliği yapmak değil 81 milyonluk Türkiye’den yana olmalıdırlar. Terör örgütlerinden demokratik ülkelere yar olmaz.

Menbiç konusu çok konuşulmuş ABD’lilerin oyalama taktiğiyle buraya kadar geldi. Şimdi bırakın terör örgütlerinin çekilmesini PYD tarafından o bölgede etnik bir temizlik yapıldı. Oradaki halkın tamamına yakın Arap’tı ama artık bir Kürt bölgesi haline getirildi. Bu yüzden oradaki halka zulüm eden bu terör örgütünün tasfiye edilmesi lazım. Aksi takdirde Türkiye bunun ulusal güvenlik meselesi olduğunu söyleyip müdahale edecektir.

Fetö’ye karşı bizim tutumumuzun ne olduğu elimizdeki kartları ABD’liler çok iyi biliyorlar. burada ABD’lilerin bizim noktamıza geldiklerini hissettiklerini anlıyoruz. ABD’nin şöyle bir zorluğu var kendisine sığınmış bir şekilde imkanlar sağlanması bir terör örgütü liderini sınır dışı etmek zorunda kalıyor. Fetö orada durduğu sürece Türkiye ABD ilişkileri zehirleniyor. bildiğimiz kadarıyla 15 temmuzdan sonra açılmış soruşturmalar var. başka bir takım suçlamalar var ve bunların da belli bir noktaya geldiğini tahmin ediyoruz. bizim ABD’den beklediğimiz yargının yerine koyup hüküm vermemeleridir. siyasetçi olarak talebimiz ABD yöneticilerinin hem Türkiye’nin düşmanı bir terör örgütü lideriyle dost olunamaz.

Aday tespit noktaları son noktaya geldi. büyükşehir üzerinde ise MHP ile ittifak görüşmesi yapıldı. Büyükşehirler üzerinde ilçeler üzerinde de çalışmalar yapıldı. liderler bir kez daha görüşerek son çerçeveyi çizerler. Bizim aday gösterdiğimiz yerden MHP, MHP’nin aday gösterdiği yerlerde ise biz destek vereceğiz.

Hangi ilde hangi aday koyacağı bellidir. ittifakın ruhuna uygun bir şekilde karşılıklı jestler yapılıyor. Ortak mitingler görebiliriz. Her iki liderin katıldığı mitingler olabilir. Bu da ittifakın toplam oylarına yansıyabilir diyorum.

Ocak ayının ilk yarısında Ankara’da büyük bir lansmanla bütün adaylar bir araya getirilip kamuoyuna açıklanır.

Bütçe görüşmeleri cuma günü bitiyor bundan sonra İstanbul ve diğer illerimizin adaylarını yaparız. İstanbul adayının bağımsız bir toplantıyı ile duyurulması olur.

HÜRRİYET