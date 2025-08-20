Ak Parti İnci, Ferizli’de Buluştu. İYİ Parti Akburak, Ziyaretler Gerçekleştirdi. Muhtarlara Telsiz Eğitimleri Verildi. Rumeli Balkan Gecesi Eğlencesi Yapıldı. Jandarma 2,5 Milyon Kişiyi Sorguladı

SİYASİ TOPLANTILAR VE ZİYARETLER

Ak Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, Ferizli ilçesinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ak Parti Ferizli İlçe Teşkilatı’nda partililerle buluşan İnci, burada TBMM’de yapılan çalışmalar hakkında konuştu. Daha sonra, beraberindekilerle Esentepe ve Akçukur mahallelerinde vatandaşlarla sohbet etti. İnci, TBMM’nin tatile girdiği günden beri tüm milletvekillerinin bulundukları illerde ziyaretler gerçekleştirdiğini ve mahalle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

İYİ PARTİ’DEN FERİZLİ ZİYARETİ

İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Ferizli ilçesinde çeşitli ziyaretler yaptı. Akburak, İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve ekibiyle birlikte Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata’yı ziyaret etti. İlçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Akburak, sonrasında ilçe esnafını gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti. Akgöl’de yapılan tesisi de ziyaret eden Akburak, göl ve tesisin önemine değindi.

AFFE HAZIRLIĞI İÇİN TELİZ EĞİTİMİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Avrupa Birliği finansmanlı “Telsizle İletişime Geç, Afete Hazırlığı Seç” projesi kapsamında 81 muhtara amatör telsizcilik eğitimi verildi. Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği (SAKRAD) iş birliğiyle düzenlenen programda, afet durumlarında hızlı ve kesintisiz iletişimin sağlanması hedefleniyor. Eğitim alan muhtarlar, amatör telsizcilik sınavına katılacak ve başarılı olanlara yetki belgesi verilecek.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Sakarya Büyükşehir Belediye tarafından düzenlenen Kültür Sanat Festivali çerçevesinde Millet Bahçesi’nde Rumeli Balkan Gecesi gerçekleştirildi. Halk oyunları gösterileri ve yöresel lezzetlerin sunulduğu etkinlikte, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık da yer aldı. Kocacık, Büyükşehir Belediyesi ve katılımcılara teşekkür etti.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığının 2025’in ilk 7 ayına dair faaliyet raporu paylaşıldı. Sakarya Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, toplamda 48 bin 544 devriye faaliyeti yapılırken, 2 milyon 459 bin 278 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Sorgulananlar arasında dolandırıcılık, öldürme, uyuşturucu, hırsızlık ve terör gibi çeşitli suçlardan toplam 7 bin 562 kişi yakalandı. Yakalananlardan 1156 kişi kesinleşmiş hapis cezasıyla cezaevine gönderildi. Ayrıca, operasyonlar sırasında 141 ruhsatsız tabanca, 3 makinalı tabanca, 90 kurusıkı tabanca ve 90 av tüfeği ele geçirildi.