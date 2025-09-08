Ak Parti İnsan Hakları Heyeti, Gazze’ye destek

İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI ZİYARETİ

Cumhur İttifakı milletvekilleri ve temsilcilerinden oluşan 30 kişilik bir heyet, Ak Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı önderliğinde Refah Sınır Kapısı’nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırıma ve insani krize dikkat çekilerek uluslararası topluma harekete geçmesi için çağrı yapıldı. Ak Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Mısır’ın başkenti Kahire üzerinden Refah Sınır Kapısı’na ulaştı ve burada yapılan basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ey insanlar. Sesimizi duyun. Bu bir haykırıştır.” Gazze’nin hemen yanı başından insanlığa seslenildiğini belirten Yalçın, Gazze’de süren soykırımın altını çizdi.

İSRAİL’İN SOYKIRIM POLİTİKALARI

Yalçın, İsrail’in Gazze üzerindeki ablukaya dikkat çekerek, masum insanların açlıktan kıvrandığını ifade etti. “Burada terörle mücadele yürütülmüyor, yalnızca siviller katlediliyor,” diyen Yalçın, soykırımın var olduğunu vurguladı. Tespit edilen 62 bin sivilin hayatını kaybettiğini, kaybolan ya da enkaz altında kalan 10 bin sivilin olduğunu aktardı. Ölenlerin en az 20 bininin çocuk olduğunu dile getiren Yalçın, her bir şehidin ardında yanan aileler olduğunu belirtti. “İsrail, Gazze’deki hayatları teker teker söndürdü,” diye ekledi.

KÜRESEL YANLIŞ ANLAŞILMA

Yalçın, İsrail’in güç aldığı yerlerin Batı’nın kurumları olduğuna dikkat çekerek, “Bu soykırım artık gizlenmeyecek bir boyuta ulaşmıştır,” ifadesini kullandı. Uluslararası toplumun çaresiz kaldığını ve Batılı başkentlerin çoğunun bu acı gerçekleri görmezden geldiğini belirtti. “Umulur ki, uluslararası kamuoyu günden güne uyanıyor,” diyen Yalçın, İslam aleminin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

İSLAM DÜNYASINA ÇAĞRI

Yalçın, İslam alemine seslenerek, “Zulüm gören kardeşlerinizi yalnız bırakmayın. Birbirinize sıkı sıkıya sarılın,” dedi. Kulak tıkamanın düşmanları mutlu ettiğini söylerek, ayrışmanın son bulması gerektiğini ifade etti. Yalçın, “Gün, Gazze için, İslam dünyası için bir olma günüdür,” diye ekledi.

İSRAİL REJİMİNE MESAJLAR

Yalçın, İsrail’e, “İşlediğin suçları sen herkesten daha iyi biliyorsun,” sözleriyle çağrıda bulundu. “Zulüm ile abad olunmaz,” diyen Yalçın, geçmişte yaşananlara atıfta bulunarak böyle bir sonun geleceğini söyledi. Ayrıca, Gazze’ye selam getirdiklerini ve halkın yanında olduklarını vurguladı.

ULUSLARARASI ÇAĞRI VE ÖNERİLER

Yalçın, tüm ablukaların kaldırılması gerektiğini ve acil ateşkes talep ettiklerini belirtti. Ayrıca, “Adil ve kapsayıcı bir barış masası kurulmalı, 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm hayata geçirilmelidir,” diye vurguladı. Ayrıca, Filistin’in kalkınması için uluslararası fonlarla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yalçın, “Bugün Refah Kapısı’na yaptığımız ziyaret de dünyanın dikkatini Gazze’ye çekmeye yönelik bir ziyarettir. Gazzeliler unutulmuş değildir,” ifadeleriyle zirve noktayı belirtti.

ULUSLARARASI TOPLUMA MESAJ

Yalçın, uluslararası topluma, “Vakti çoktan gelmedi mi İsrail’e dur demenin?” diye çağrıda bulundu. Bazı devletlerin Filistin’i tanıma kararlarını olumlu bulduğunu, bunun devamının gelmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, tüm siyasi partilerin bu soykırımı durdurmaya yönelik güçlü bir mücadele verdiğini vurguladı.

KATILIM VE TEŞEKKÜRLER

Ziyarete katılan isimlerin de olduğu belirtildi. Türk ve Sünni duygu bütünlüğünün altı çizilerek, Gazze’deki insanlık dramının sona ermesi amacıyla hazırlanan bu ziyarette bayram havası oluşturmak adına herkesin katkı sağladığı ifade edildi.