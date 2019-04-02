AK Parti İstanbul İl Başkanı’ndan açıklama

AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul’un 39 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildiğini, sonuçları 319 bin 570 geçersiz oyla karşı karşıya kalınacağını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak’ın açıklamaları şöyle:

Oy verme işleminin başlamasından itibaren mevzuata aykırı, adil seçim ortamını ifsat eden hileler ve usulsüzlükler tespit etmiş olduk.

İtirazlarımızı 39 ilçe seçim kurulana bugün saat 15.00 itibariyla teslim ettik.

Oyların ilk olarak kayda geçirildiği ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayım döküm cetvelleriyle sandık sonuç tutanakları ve YSK’ya bildirilen oylar arasında fahiş farklar tarafımızca tespit edilmiş ve itirazımıza konu edilmiştir.

İşte size yeni bazı örneklerimizi göstereceğiz.

Binali Bey’in aldığı oylar ilçe seçim kurulunda bu verileri giren görevliler kimse bunları sadece sıfır olarak girmişler.

Sonuçları etkileyecek 319 bin 570 geçersiz oyla karşı karşıyayız.

TRT