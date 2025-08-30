Haberler

Ak Parti İstanbul’un Çalışmaları Devam Ediyor

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI SAHA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, “Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle” mottosuyla gerçekleştirdiği saha programları çerçevesinde İstanbul’un 39 ilçesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. AK Nokta stantları, ilçelerin merkezi noktalarında kurulup yeni üye kayıtlarını almakta.

EYÜPSULTAN’DA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELİNDİ

Eyüpsultan İlçe Başkanlığı, ilçenin kalabalık bir noktasında vatandaşlarla buluşarak talep ve önerilerini dinliyor. Eyüpsultan Teleferik önünde kurulan AK Nokta’da, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramı yapıldığı gibi çocuklara yönelik yüz boyama gibi eğlenceli aktiviteler de gerçekleştiriliyor. Etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu da etkinlikte yer aldı.

ETKİNLİK HAKKINDA GÖRÜŞLER

Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, etkinlikle ilgili olarak şunları belirtti: “Eyüpsultan’da coşku çok büyük. Çocuklarımıza patlamış mısır ve pamuk şeker ikram ettik. Yüz boyama etkinliğiyle de onları mutlu ettik. Biz her zaman sahada olmaya gayret ediyoruz. İl Başkanımız Abdullah Özdemir’in talimatları doğrultusunda üye çalışmalarımızı da ciddi bir şekilde sürdürüyoruz.”

Kocasinan’da Genç, T.T. Tarafından Vuruldu

Kayseri'de bir işyerinde su içen 24 yaşındaki genç, tartışma sonucu tabanca ile vuruldu. Yaralı hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma açıldı.
Gökhan Özoğuz Ve Farah Zeynep Abdullah

Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah, aşk dedikodalarının ardından gizlice buluşarak bir mekânın otoparkında yemek yedi. Çift, gözlerden kaçamadı.

