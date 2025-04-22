Ak Parti İzmir Başkanı, 23 Nisan’ı Kutladı

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI’NIN MESAJI

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir mesaj yayımladı. Saygılı, 23 Nisan 1920’nin, milletin özgürlük ve bağımsızlık yolunda önemli bir aşama olduğunu vurguladı. Çocukların geleceğin teminatı ve medeniyet idealinin taşımacısı olduğunu belirten Saygılı, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu tüm dünyaya ilan edilmiştir. Bu kutlu günü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aslında sadece bir bayram değil, aynı zamanda güçlü bir vizyon ve büyük bir sorumluluk bırakmıştır.”

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANLARINDA MÜCADELE

Saygılı, mesajında çocukların her alanda en iyi şartlarda büyümesi için eğitimden sağlığa, teknolojiden kültür ve sanata kadar mücadelelerini sürdürdüklerini ifade etti. Ayrıca, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelesinde yer alan tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı. Saygılı, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı içtenlikle kutladı.