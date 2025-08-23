Ak Parti İzmir Programı Yapıldı

ŞEHİT AİLELERİ ve GAZİLER İÇİN PROGRAM DÜZENLENDİ

İzmir’in Karabağlar ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı, şehit aileleri ve gaziler için özel bir program organize etti. Programa AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, “Terörsüz Türkiye” teması üzerinde durulurken, birlik ve beraberlik vurguları yapıldı.

ÇELEBİ’DEN GÜÇLÜ MESAJLAR

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, programda “Terörsüz Türkiye’nin devletin kadife eldiveni” olduğunu belirtip şu ifadeleri kullandı: “Milletimizin tavizi değildir, özgüvenidir. Bu topraklarda bin yıllık kardeşliğimizin arasına sokulan nifak tohumlarını o hançeri çıkarmanın yoludur. Terörsüz Türkiye asla bir aciliyet ifadesi değildir. Bu mücadelede en büyük zafer, şehit ailelerimizin ve gazilerimizinindir. Bu zafer Mehmetçiğe aittir.”

MAVİ BERE VE ANLAMININ VURGUSU

Konuşmasında mavi bere takan Çelebi, “Mavi bere düşmez yere” ifadesini hatırlatarak, bu sembolün derin anlamını paylaştı. “Berenin sağa yatık olması, dinimize göre sağa yatırılmamızı ifade eder. Arkasında ipler kefenimizin iplerini temsil eder. Mehmetçik şunu söyler; Biz şehadetimizi başımızın üzerinde taşıyan insanlarız. Şehadetini başının üzerinde taşıyan insanların başlarına basa basa bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu aziz millet adımlarını ileri atmak istiyorlar” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI’NIN MESAJI VE BİRLİK VURGUSU

Çelebi, Cumhurbaşkanı’nın sözlerine de değindi: “Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli girişimlere yer verilmemiştir. Bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını, şehit ailelerimizi, gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır, atılmayacaktır. Bu süreç şeffaf, açık yürütülecektir ve kazanan Türkiye olacaktır.”

HÜSEYİN UZUN’DAN DESTEK SÖZLERİ

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun ise şehit ailelerine hitaben, “Kıymetli şehit ailelerimiz, en değerli varlıklarınızı bu vatan için feda ettiniz. Bizler de her daim yanınızda olmayı, derdinizi derdimiz, sevincinizi sevincimiz bilmeyi en önemli görevimiz olarak saydığımızı bilmenizi isterim. Bu buluşma vesilesiyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm şehit ailelerimize sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.