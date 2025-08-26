Ak Parti Kadın Kolları, Dünya Emzirme Haftası’nda Annelerle Buluştu

DÜNYA EMZİRME HAFTASI ZİYARETLERİ

Ak Parti Kadın Kolları teşkilatları, Dünya Emzirme Haftası etkinlikleri çerçevesinde 81 ilde eş zamanlı olarak ziyaretler düzenleyerek anne ve bebeklerle bir araya geldi. Bu ziyaretler, anne sütü ile beslenmenin önemine dikkat çekmek ve bu konuda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan’ın kaleme aldığı mektup doğrultusunda gerçekleştirildi. Ercan, bu etkinlikler kapsamında Eskişehir Şehir Hastanesi’nde de anne bebek ünitesini ziyaret etti.

ANNE SÜTÜNÜN KIYMETİ

Ercan, anne sütünün hayati önemine vurgu yaparak, bu alanda sunulan hizmetlerin değerini ön plana çıkardı. Kaleme aldığı mektupta, bebeklerin ilk altı ay boyunca yalnızca anne sütü ile beslenmelerinin, sağlıklı büyüme ve gelişim için vazgeçilmez olduğunun altı çizildi. Ayrıca anne sütünün, anne ile bebek arasında güçlü bir bağ kurarak güven ve şefkat oluşturduğuna dikkat çekildi.

Mektupta yer alan bazı ifadeler şöyle: “Bebeğinizi kucakladığınız her an, onun fiziksel olduğu kadar ruhsal gelişimine de katkı sunar. Emzirme anları; göz teması, ten teması ve kalpten kalbe geçen sessiz sevgiyle bebeğinizde güvenli bağlanmanın temelini oluşturur. Güçlü bir anne yalnızca sabreden değil, aynı zamanda gerektiğinde destek isteyen ve kendine de değer verendir. Sizin iyi olmanız, bebeğinizin de iyi olması demektir.”

Ardından, annelerin sağlık ve danışmanlık konularında destek alabilecekleri iletişim bilgileri de paylaşıldı. Ak Parti Kadın Kolları’nın annelerin yanında olduğu vurgulanarak, Kadın Kolları Sağlık Politikaları Birimi’nden uzmanların, annelerden gelen e-mailleri yanıtlayarak danışmanlık ve destek süreçlerini daha etkin sürdüreceği belirtildi.