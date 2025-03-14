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Ak Parti Kadın Kolları Yardımı Yaptı

RAMAZAN AYI YARDIMLARI

Ak Parti Kadın Kolları Eskişehir İl Başkanlığı, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yemek ve erzak temin ediyor. Bu süreç boyunca iftar sofralarına misafirlik yaparak sıcak yemekler ve Ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

HASTA ZİYARETLERİ

Ayrıca, bu aktif çalışmaların yanında hasta ziyaretleri gerçekleştirerek toplumsal duyarlılığı artırmayı sürdürüyorlar. AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı, sosyal medya üzerinden “Birlik ve dayanışma ile Ramazan’ı paylaşıyoruz” açıklaması yapıyor.

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