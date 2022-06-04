AK Parti kampa girdi

AK Parti, 3 günlük Kızılcahamam kampına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından bugün girecek.

AK Parti’nin Kızılcahamam kampı başladı. Üç gün sürecek kampın açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yapacak. Kampta dış politikadan ekonomiye kadar birçok başlık ele alınacak. 2023 seçimleri için hazırlıklar değerlendirilecek.

Ekonomi, güvenlik, dış politika…

AK Parti önemli gündem başlıklarıyla 30’uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nı yapacak.

“Türkiye için güven ve istikrar” temasıyla düzenlenecek kamp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla başlayacak.

Kampta bakanlar dış politika, güvenlik ve ekonomi sunumları yapacak

Birinci gün Meclis çalışmaları, ekonomi, güvenlik ve dış politika oturumları yapılacak.

Kampın ikinci gününde de tarım ve enerji oturumları olacak.

AK Parti kampında 3600 ek gösterge, kira artışları ve enflasyon zamları gündemde

Basına kapalı bölümlerde bazı bakanlar, genel başkan yardımcıları ve TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, çalışmalara ilişkin sunum yapacak.

Teşkilata “sahada daha aktif olun” talimatı verilecek

2023 seçim hazırlıkları da kampın önemli başlıklardan. Hazırlıklar teşkilatla enine boyuna değerlendirilecek. Erdoğan, milletvekillerine “Daha çok sahada daha aktif çalışın” talimatı verecek.

Kamp, Erdoğan’ın kapanış konuşmasıyla pazar günü sona erecek.