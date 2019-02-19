AK Parti, Kars’ta adayını çekti

31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi AK Parti, Kars'ta belediye başkan adayını geri çekti.

31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi AK Parti’den yeni bir hamle geldi. AK Parti, Kars’ta belediye başkan adayını geri çekti.

Daha önce AK Parti Kars Belediye Başkanı adayı olarak açıkladığı avukat Ensar Erdoğdu, AK Parti ve MHP’nin yerel seçimlere dönük uzlaşarak protokole bağladığı Cumhur İttifakı kapsamında geri çekildi.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın da Kars’ta belediye başkan adayını çektiklerini doğruladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel’de daha önce MHP Seçim İrtibat Bürosu’nda AK Parti’nin Kars Belediye Başkan adayını çektiğini ifade ederek “Cumhur İttifakının Kars Adayı Çetin Nazik’tir” demişti.

TRT