Ak Parti Kayseri’den 10 Milyarlık Yatırım Talebi

KENTİN YATIRIM TALEPLERİ

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, şehrin ihtiyaçları çerçevesinde Ulaştırma Bakanı’ndan 10 milyar TL’lik 7 yatırım talebinde bulunduklarını belirtti. Okandan, partinin faaliyetleri ve kente yapılan yatırımlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hızlı tren projelerinin sürdüğünü ifade eden Okandan, “Hızlı tren çalışmaları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki aylar içerisinde bakanımızı da Kayseri’de ağırlayacağız, şantiye ziyaretlerimiz olacak. Oralarda inşallah hayırlısıyla biran evvel bitmesini temenni ediyoruz” dedi.

ULAŞIM VE OTOBAN KONUSU

İl Başkanı, Ulaştırma Bakanlığı’na yapılan ziyareti anlatırken, “Şehrin ana konuları vardı, ulaştırma bakanımızdan yaklaşık 10 milyar TL’lik 7 adet yatırım talebimiz oldu. Ana başlığımız otoban konusu, bu konunun Kayseri için elzem olduğunu belirttik.” şeklinde konuştu. Özellikle bağlantı noktaları üzerinde görüşmeler yaptıklarını aktaran Okandan, “Makul çerçevede olduğu taktirde şehrin ticari, turizm altyapısını, ulaşımdaki konforunu artıracağı yönünde düşüncelerimizi ilettik” ifadesinde bulundu.

KAPADOKYA’YA ENTEGRE OLMAK

İki hattın bulunduğunu ve birinin Kırşehir yoluna, diğerinin Ürgüp tarafında olduğunu vurgulayan Okandan, “Ürgüp tarafında olursa özellikle Kapadokya ve Erciyes turistinin bir araya gelmesi önemli. Kayseri – Kapadokya entegrasyonunu sağlarsak 25 dakikada Göreme’deki biri kendisini Erciyes’te bulabilir” diye konuştu. Ayrıca Soğanlı Vadisi’nin iyileşmesi için 41 kilometrelik bir yol projesi olduğunu da belirtti.

SAĞLIK HİZMETİ İHTİYACI

Hüseyin Okandan, Kayseri’nin doğu kısmında yeni bir hastaneye gereksinim olduğunu ifade etti. “Sivas’tan, Yozgat’tan, Nevşehir’den, Niğde’den, MERNİS kaydı Kayseri olmayan yüzde 30 hasta Kayseri’ye geliyor” diyen Okandan, mevcut hastanelerdeki kapasitenin yetersiz kaldığını belirtti. “Şuanda kapasitelerimizi zorluyoruz. İlçelerimizdeki hastanelerin daha işlevsel hale gelmesi için gerekli tedbirleri görüşüyoruz. En elzem konulardan biri doğu kısmında 500 yatak kapasiteli hastane” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ile ilgili gelişmelere de değinen Okandan, “Ortada hukuksal ve adli bir durum var. Yargının bağımsız bir şekilde bunu değerlendirmesi gereken bir süreç var, burada baskı oluşturmak yargıya müdahale değilse nedir?” diyerek tepkisini gösterdi. “Seçime 3 yıl var, yangından mal mı kaçırıyorsunuz? 15 Temmuz’da hepimiz oradaydık ancak yargıya intikal etmiş bir süreç var. Bu konuyu baltalamaktan başka bir şey değil” şeklinde konuştu.