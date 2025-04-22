Ak Parti Kayseri Milletvekili Murat Cıngı, Turizm Varlıklarını Tanıttı. Kayseri, Kültürel Zenginlikleriyle Dikkat Çekiyor. Erciyes Kayak Merkezi, Turizm İçin Önemli. Kayseri’yi Ziyaret İçin Davet Ediyoruz

KAYSERİ TURİZMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Ak Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri’nin turizm olanaklarına dikkat çekerek tüm yurttaşları şehre ziyaret etmeye davet etti. Cıngı, Türkiye’nin son yıllarda turizm alanında kaydettiği önemli başarıları vurguladığı basın toplantısında, “Türkiye’nin turizmde geldiği noktadan hareketle Kayseri turizmine dikkat çekmek gerekiyor. Son yıllarda hem ticaret hem sanayi ile anılan, her ilçesinde tarihi ve kültürel değeri olan eserler barındıran, gezmeye ve görmeye değer bir şehir.” şeklinde ifade etti. Cıngı, Kayseri’nin 6 bin yıllık geçmişinin, zengin kültürünün ve insanlarının Türkiye turizmine büyük katkı sunduğunu belirtti.

ERCİYES KAYAK MERKEZİ

Cıngı, şehirdeki Erciyes Kayak Merkezi’nin ülke turizmine katkılarından da bahsetti. Özellikle 2017 yılından itibaren Rusya, Ukrayna ve Çekya gibi Avrupa ülkelerinden gelen charter seferlerle kış turizmine önemli bir katkı sağladığını ifade etti. Merkezin, coğrafi konumuyla sadece Avrupa’dan değil, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Latin Amerika’dan da turist çektiğini vurguladı. “Erciyes’in uygun fiyat politikası, 19 mekanik tesisi ve her seviyede kayakçıya hitap eden kaliteli pistleri ile Kayseri Erciyes A.Ş.’nin varlığı, burayı tercih etme sebepleri arasında yer alıyor.” dedi.

KAYSERİ’YE DAVET

Cıngı, tüm yurttaşları Kayseri’yi ziyaret etmeye teşvik etmenin yanı sıra, “Kışın ve yazın ayrı güzellikleri olan bu tarihi 6 bin yıllık şehirde, tüm Türkiye’den misafirlerimizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. Bu doğrultuda otel, konaklama, transfer ve ulaşım gibi tüm altyapıya sahip Kayseri’mizi hem ulusal hem de uluslararası alanda daha fazla tanıtmak için çaba göstereceğiz.” şeklinde konuştu.