AK Parti Kısmi Af Düzenlemesi Planlıyor

COVID-19 SALGINI NEDENİYLE DÜZENLEME GÜÇLENİYOR

Bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını sürecinde açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarının denetimli serbestlik ile dışarıda infaz edilmesini öngören düzenleme genişletiliyor. Temmuz 2023’te hayata geçirilen denetimli serbestlik düzenlemesi, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu konusunda tartışmalara yol açmıştı. Bu düzenleme, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalan kişilerin, kalan süreleri boyunca denetimli serbestlik altında dışarıda kalmalarını sağlıyordu. Ancak, 31 Temmuz 2023 öncesinde cezası kesinleşenleri kapsayan bu kolaylık, öncesinde suç işleyip cezası kesinleşmemiş olanları içermiyordu.

ADALLET BAKANLIĞINDAN YENİ AÇIKLAMALAR

Edinilen bilgilere göre Adalet Bakanlığı ve Ak Parti’nin destek verdiği yeni düzenleme ile 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyip cezası kesinleşmemiş olanların da kapsama alınması düşünülüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu konuyla ilgili TGRT Haber yayınında açıklama yaparak, “Bu konuda düzenleme yapılabileceğinin mesajını verdim” ifadelerini kullandı. Ayrıca muhalefet partileri de COVID izni olarak bilinen düzenleme ile ilgili yeni adımlar atılmasını talep ediyor. Son olarak İYİ Parti, bu konudaki kanun teklifini TBMM’ye sundu.

DEĞİŞİKLİKLER VE KAPSAM GENİŞLEMESİ

Eğer düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işleyenler, kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayacak. Bu düzenlemeden, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar yararlanacak. Yapılacak yeni değişiklik, “‘Kısmi af’ olarak” tanımlanıyor. Eski düzenlemeden sadece cezası kesinleşenler faydalandı.

HUKUKİ YARGILAMALARA DİKKAT ÇEKİLMESİ

AK Parti kaynakları, mevcut düzenlemenin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu tartışmalarını haklı gösterecek bir durumun bulunduğuna dikkat çekerek “İki kişi düşünün; aynı mahkemede yargılandı, aynı cezaları aldılar. Ama birinin cezası 31 Temmuz 2023 öncesi kesinleşti, diğerininki sonraya kaldı. Bu gecikme, insanların yapmadıkları bir hata nedeniyle oluştu” şeklinde ifade etti. 31 Temmuz 2023 tarihi, cezanın kesinleştiği tarih değil, suçun işlediği tarih olmalı, bu evrensel hukuk kuralları gereği önemlidir.

AK Parti ve Adalet Bakanlığı kaynakları, yeni düzenlemeden yararlanacak kişilerin sayısının belirlenemediğini, “31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin sayısı tahmin edilebilir, ancak cezalarının ne zaman kesinleşeceğine dair veri yok” açıklamasında bulundu.