AK Parti Kısmi Af Düzenlemesi Üzerinde Çalışıyor

COVID-19 SALGINI SIRASINDAKİ CEZAİ DÜZENLEME GENİŞLETİLİYOR

COVID-19 pandemisi sürecinde uygulamaya konulan açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarının denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz edilmesine dair düzenlemenin kapsamı genişletilecek. Temmuz 2023’te hayata geçirilen denetimli serbestlik düzenlemesi ile ilgili, yasanın anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı olduğu yönünde tartışmalar yaşanmıştı. Bu düzenleme, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalan hükümlülerin kalan sürelerini dışarıda geçirebilecekleri imkanı sağlıyordu. Ancak 31 Temmuz 2023 tarihinden önce cezası kesinleşenleri kapsarken, aynı tarihten önce suç işleyip cezası kesinleşmemiş olanları kapsamıyordu.

YENİ DÜZENLEME HAZIRLIĞI

Edinilen bilgilere göre Adalet Bakanlığı ve AK Parti, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyip cezası kesinleşmemiş olanların da yeni düzenlemeden faydalanabilmesi için çalışmalar yapıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TGRT Haber’de bu konuyla ilgili düzenlemeler yapılabileceğinin sinyallerini verdi. Muhalefet partileri de COVID izni adıyla bilinen düzenleme için yeni adımlar atılması gerektiğini savunuyor. Son olarak İYİ Parti, bu konuda TBMM’ye bir kanun teklifi sundu. AK Parti yetkilileri, yakında TBMM gündemine gelecek Yargı Paketi görüşmeleri sırasında partilerin anlaşması halinde önerge ile yeni hurt alınabileceğini belirtti.

KRİTİK TARİH VE KISMI AF DÜZENLEMESİ

Eğer yeni düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar kalan ceza sürelerini denetimli serbestlik çerçevesinde dışarıda tamamlayabilecek. Bu düzenlemeden, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalan hükümlüler yararlanacak. Böylelikle, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş olan ve denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek. Yeni düzenleme ‘Kısmi af’ olarak tanımlanıyor. önceki düzenlemede ise sadece cezası kesinleşmiş olanlar faydalanmıştı.

ADALET KAVRAMI ÜZERİNE TARTIŞMALAR

AK Parti kaynakları, eski düzenlemenin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurgulayarak “Aynı mahkemede yargılanan ve aynı cezaları alan iki kişi düşünün; birinin cezası 31 Temmuz 2023 öncesinde kesinleşti, diğerininki de sonraya kaldı. Bu gecikme, insanların değil, yargı süreçlerinin eseri. Burada adaletsizlik oluşur. Bu nedenle 31 Temmuz 2023 tarihi, cezanın kesinleştiği tarih değil, suçun işlediği tarih olarak kabul edilmeli. Evrensel hukuk kuralları bunu gerektiriyor” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, yeni düzenlemeden yararlanacak kişilerin sayısının tam olarak bilinmediği belirtildi. AK Parti ve Adalet Bakanlığı kaynakları, “31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin sayısı belirlenebilir, ancak cezalarının kesinleştiği tarihler hakkında bilgi verilmesi mümkün değil. Şu anda toplam bir rakam ortaya çıkmaz” ifadelerini kullandı.