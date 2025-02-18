AK Parti Kongresine Hazırlıklar Sürüyor

AK PARTİ KONGRESİ İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre için hazırlıklar sürüyor. “Adında AK ışığında istikrar” sloganı ile gerçekleştirilecek kongrede partinin yönetimi yenilenecek. Gözler Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) ve genel başkan yardımcılıklarındaki değişikliklerde yoğunlaşmış durumda. Her kongrede olduğu gibi bu kongrede de parti yönetiminde önemli bir yenilenme bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongrede vereceği mesajlar da dikkate alınacak.

KANAATLER TOPLANIYOR

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, 400 bin parti üyesinin kanaatlerinin toplandığını ve yapay zekanın desteğiyle işlenen bu görüşlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında yer bulacağını ifade ediyor. AK Parti’nin kongreye davet ettiği 9 siyasi parti bulunuyor. Ancak DEM Parti bu kez yine davet edilmedi.

ORTAK AKIL TOPLANTILARI

Bu hafta sonu kongre delegeleri ile ortak akıl toplantısı yaptıklarını belirten Kandemir, yeni yol haritası üzerinde çalıştıklarını ve Erdoğan’ın konuşmasının satır aralarında ortak aklın çözümlemelerinin olacağını belirtiyor. Kandemir, “100 binin üzerinde katılımcı ile AK Parti’ye yakışır salondaki her adımdan mesajdan Türkiye’yi nasıl ileriye taşıyacağımızı hissettireceğimiz bir kongre olacak.” diyor. Kongrenin ana mottosunun “Adında AK, ışığında istikrar” olduğunu ifade eden Kandemir, “AK Parti gibi kurumsal bir hareket, milletine sadık olmuş. Bu hareket yüz yıl daha nasıl bir Türkiye hayal ettiğini kongrede göstermiş olacak.” diye ekliyor.