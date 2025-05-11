Ak Parti Konya İl Başkanı Ziyarette Bulundu

AK PARTİ YUNAK İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ

Ak Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Yunak ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret ile ilçedeki yerel yöneticilerle bir araya geldi. Öncelikle AK Parti Yunak ilçe başkanlığına giden Özgökçen, burada partililerle buluştu ve istişarelerde bulundu.

BELEDİYE BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Özgökçen, ardından ilçe başkanı Mustafa Aktaş ve beraberindeki heyetle Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay’ı ziyaret etti. Bu görüşmede ilçedeki güncel çalışmalar hakkında bilgi alındı. Sonrasında ilçe merkezindeki esnafları ziyaret eden Özgökçen, ilçe Kent Meydanı’nda faaliyet gösteren esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Çarşı merkezinde halkla bir araya gelen Özgökçen, vatandaşların taleplerini dinleyerek onların görüşlerini aldı. Ziyareti kapsamında Yunak Kaymakamlığı ve MHP Yunak İlçe Başkanlığına da uğrayan Özgökçen, burada da sohbetler gerçekleştirdi.

MAHALLE MUHTARLARIYLA BULUŞTU

Yunak Öğretmenevi Konferans Salonunda mahalle muhtarlarıyla buluşan Özgökçen, muhtarların istek, taleplerini ve sorunlarını dinleyerek not aldı. Ziyaretleri sırasında Özgökçen’e AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.