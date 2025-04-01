AK Parti Kurucusu Burhan Abiş Vefat Etti

BURHAN ABİŞ’İN HAYATI VE GÖREVİ

AK Parti Kocaeli İl İstişare Kurulu üyesi Burhan Abiş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 79 yaşında hayata gözlerini yuman Abiş, AK Parti’nin kurucu isimlerinden biri olarak biliniyor. 1946 doğumlu olan Burhan Abiş, 1986-1994 yılları arasında Ulaşlı Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın bir dostluk ilişkisi olması da dikkat çekiyor.

Bir süredir Kocaeli Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Burhan Abiş, vefat etti. Kendisi evli ve dört çocuk babasıydı. Hayatını kaybetmesi, partisi ve dostları arasında büyük bir üzüntü yarattı.