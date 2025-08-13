Ak Parti Kütahya Beldelere Başkan Atadı

AK PARTİ KÜTAHYA İL BAŞKANLIĞI YENİ ATAMALAR YAPTI

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, Tavşanlı ilçesine bağlı beldelerde yeni başkanlarını atadı. İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler tarafından gerçekleştirilen atamalara göre, Tepecik Belde Başkanlığına Kenan Yıldız, Kuruçay Belde Başkanlığına Erkan Uslu, Balıköy Belde Başkanlığına İbrahim İlgün ve Tunçbilek Belde Başkanlığına Ali Rıza Korkmaz getirildi.

BAŞKANLARINA BAŞARI DİLEDİ

AK Parti Kütahya İl Başkanı Erenler, göreve başlayan belde başkanlarına başarı dileklerinde bulunuyor ve atamaların beldelere, teşkilata hayırlı olmasını temenni ediyor.