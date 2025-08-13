Haberler

Ak Parti Kütahya Beldelere Başkan Atadı

AK PARTİ KÜTAHYA İL BAŞKANLIĞI YENİ ATAMALAR YAPTI

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı, Tavşanlı ilçesine bağlı beldelerde yeni başkanlarını atadı. İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler tarafından gerçekleştirilen atamalara göre, Tepecik Belde Başkanlığına Kenan Yıldız, Kuruçay Belde Başkanlığına Erkan Uslu, Balıköy Belde Başkanlığına İbrahim İlgün ve Tunçbilek Belde Başkanlığına Ali Rıza Korkmaz getirildi.

BAŞKANLARINA BAŞARI DİLEDİ

AK Parti Kütahya İl Başkanı Erenler, göreve başlayan belde başkanlarına başarı dileklerinde bulunuyor ve atamaların beldelere, teşkilata hayırlı olmasını temenni ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kırşehir’deki Kur’an Kursu Çocukları Geziyor

Kırşehir'deki yaz Kur'an kursuna katılan 1000'den fazla çocuk, tarihi ve kültürel mekanları gezerek şehrin değerlerini öğreniyor ve çeşitli aktivitelere katılıyor.
Haberler

Memur-Sen Eylem Takvimi Paylaştı

Memur-Sen, 2026-2027 yılları için Kamu İşveren Heyeti'nin teklifinin yetersiz olduğunu belirterek, 81 ilde toplu eylem planladığını açıkladı. Eylem takvimi de paylaşıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.