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Ak Parti Kütahya Üye Sayısı Arttı

AK PARTİ’NİN TEŞKİLAT ÇALIŞMALARI GÜNDEME GELİYOR

Ak Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, teşkilat faaliyetleriyle alakalı dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Afşarünal, Kütahya’daki güncel sorunları teşkilat olarak yakından takip ettiklerini ifade etti. İl merkezi ve ilçelerdeki parti ilgisinin her geçen gün arttığını söyleyen Afşarünal, “Üye sayımız 30 bine yaklaştı. 30 bininci üyemize özel bir sürpriz hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

TEŞKİLAT UYUMU VE GELECEK SEÇİMLER

Başkan Afşarünal, teşkilatın uyum içerisinde çalıştığını vurguladı ve 2028 seçimlerinde Kütahya’dan güçlü bir destek vermeye hazırlanıldığını belirtti. İl genelindeki AK Parti üye sayısının 74 bine ulaştığını dile getiren Afşarünal, bu artışın teşkilatın sahadaki aktif ve etkili çalışmalarının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

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