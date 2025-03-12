Ak Parti’li Yıldırım Çifti İftar Yemeğinde

DÜYGU DOLU İFTAR ANLARI

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve eşi Berrin Yıldırım, Alpagut köyünde şehit Necdet Ayhan’ın ailesiyle bir iftar yemeği düzenleyerek unutulmaz anlar yaşadı. 25 Ekim 1991’de bölücü terör örgütleri tarafından Hakkari Çukurca Çayırlı Karakolu’na yapılan saldırıda şehit düşen Necdet Ayhan’ın ailesiyle bir araya gelen Yıldırım çifti, şehidin babası Selahattin amca ve annesi Ruziye teyze ile sıcak bir sohbet ortamı oluşturdu.

ŞEHİT AİLELERİNE DESTEK SÖZLERİ

İftar yemeği sırasında konuşma yapan Serkan Yıldırım, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını ve onların acılarını paylaştıklarını dile getirdi. Yıldırım; “Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, onların hatıralarını yaşatmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Necdet Ayhan’ın ailesiyle bir araya gelmekten büyük onur duyuyoruz” şeklinde ifade etti. Bu anlamlı iftar yemeği ile şehit Necdet Ayhan’ın hatırası bir kez daha anılmış oldu.