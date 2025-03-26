Ak Parti’li Yöneticilerden Sahur Ziyareti

BİLECİK’TE SAMİMİ BİR BULUŞMA

AK Parti’nin Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Bilecik’te eğitim alan Filistinli bir öğrencinin sahur davetine katıldı. Bu özel etkinlikte İl Başkanı Yıldırım, sahur menüsü olarak menemen hazırladı.

Gerçekleşen buluşma, samimi bir ortamda geçti. Yıldırım, “Sahurda Merkez İlçe Başkanımız Servet Yılmaz ile birlikte Filistinli genç kardeşlerimizin gönül sofralarına misafir olduk. Sohbetin koyuluğu ve ortamın neşesi bir yana dursun, gençler yine bize kolları sıvattı. Menemeni puanlamayı onlara bırakıyorum. Genç kardeşlerimize bizleri evlerinde ağırladıkları ve samimi sohbetleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

GENÇLER ARASINDAKİ BAĞLAR GÜÇLENİYOR

Bu tür etkinlikler, farklı kültürlerin ve insanların bir arada buluşmasını sağlarken, karşılıklı anlayışı ve dayanışmayı artırıyor. Eğitim gören Filistinli öğrencilerle gerçekleştirilen bu özel sahur, dostluk ve kardeşlik bağlarını pekiştiriyor.