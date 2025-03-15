Ak Parti’li Zorlu’dan Türkiye Vurgusu

TÜRKİYE’NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türkiye’nin yalnızca kendi bölgesinde değil, dünya genelinde mazlum toplulukların haklarını savunan bir merkez haline geldiğini ifade etti. Zorlu, “Altaylardan Akdeniz’e, Avrupa’dan Çin sınırlarına kadar gittiğinizde bu mazlum hakların ortaya konulan karşı duruşun merkezinde Türkiye olmaktadır” dedi.

DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRK DÜNYASI

Zorlu, Erzurum’da esnaf ziyaretinde bulunup, parti il binasında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Konuşmasında, dünya yeni bir düzene girmeye çalışırken Türkiye’nin, Cumhurbaşkanının kararlı politikaları ile bölgesel güç konumuna geldiğini belirtti. Zorlu, Türk dünyasının giderek büyüyen etkisine ve 2040 vizyon belgesinin kabulüne dikkat çekti. “Bugün dört noktada 7 trilyon dolar gayrisafi hasılaya sahip bir Türk dünyasından bahsediyoruz” dedi.

İŞ BİRLİĞİNE ÇAĞRI

Türk dünyasının her alanda iş birliğini teşvik etmeyi amaçladığını aktaran Zorlu, Erzurum’da yeni birimler oluşturacaklarını ve bu konuda destek beklediklerini vurguladı. “Burada yapacağımız çalışmalar, hem milletimizin sosyo kültürel dinamiklerine katkı sağlayacak hem de Cumhurbaşkanımızın bize verdiği sorumluluğu yerine getirmede yardımcı olacak” şeklinde konuştu. Zorlu, Türk dış politikasının çok yönlülük ilkesi ile hareket etmeye devam edeceğini belirtti.